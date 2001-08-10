Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать подъезд образцового содержания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 мая в областном центре стартует муниципальный этап ежегодного конкурса «Подъезд образцового содержания». Проголосовать за лучший проект преображения мест общего пользования горожане смогут в приложении Острова.65, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Голосование продлится семь дней - с 15 по 21 мая включительно. За звание лучшего в Южно-Сахалинске будут бороться пять подъездов. Они расположены по следующим адресам:
- подъезд №1 на ул. Горького, 50;
- подъезд №1 на ул. Мичурина, 3;
- подъезд №2 на ул. Мичурина, 3;
- подъезд №2 на ул. 30 лет Победы, 7а;
- подъезд №4 на ул. Емельянова, 43а.
Напомним, конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно. В его рамках у горожан есть возможность каждый месяц определять самые уютные и креативные подъезды.
В декабре все победители ежемесячных конкурсов по традиции выйдут на областной этап. Он предполагает выявление лучших подъездов Сахалина и Курил. Экспертное жюри подведет итоги в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Добавим, в этом году в Южно-Сахалинске планируется привести в порядок около тысячи подъездов и входных групп многоквартирных домов. Работы проводятся за счет субсидий из областного, муниципального бюджетов и являются одним из основных направлений реализации губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».
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