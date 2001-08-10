Детские сады Южно-Сахалинска принимают участие в озеленении территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается высадка цветов, к работе по украшению города подключаются и образовательные учреждения. На территории детского сада № 37 «Одуванчик» сотрудники высадили уже 500 цветов виолы, которая радует воспитанников, коллектив и прохожих, рассказали ТИА "Острова" в городскойт администрации.
Как рассказала заведующая детским садом №37 «Одуванчик» Татьяна Колосовская, коллектив учреждения уже третий год принимает участие в конкурсе ландшафтных проектов «Цветущий Южный», внося свой вклад в озеленение и благоустройство Южно-Сахалинска. В прошлом году в их адрес поступили многочисленные слова благодарности от родителей воспитанников, гостей и прохожих, которые все лето любовались красотой на клумбах.
- В этом году мы обязательно снова примем участие в конкурсе, уже высадили 500 холодостойких цветов «анютины глазки» (виола). И радуемся, что майские заморозки их не погубили, все цветы выстояли. Вот они, яркие, красивые, радуют глаз. Мы, наверное, один из первых детских садов, кто этой весной уже украсил цветами свою территорию, - рассказала Татьяна Колосовская.
И подчеркнула, что высадкой рассады и уходом за цветами занимаются сами сотрудники, используя для этого каждую свободную минуту. Педагогический коллектив относится к объектам озеленения с особым вниманием, яркие клумбы доставляют радость и малышам во время прогулок.
На территории прогулочной площадки также установлены вазоны с землей - в июне в них высадят саженцы петунии.
Напомним, прием заявок на конкурс «Цветочный Южный» стартовал 6 мая. Ландшафтных архитекторов и дизайнеров, цветочные студии и мастерские, авторские коллективы предприятий и организаций города, индивидуальных предпринимателей и инициативных горожан приглашают принять участие в конкурсе и внести свой вклад в озеленение Южно-Сахалинска.
Традиционно конкурс проводится по 6 номинациям:
- лучшее озеленение территории многоквартирного дома;
- лучшее озеленение прилегающей территории;
- лучшее озеленение территории школы;
- лучшее озеленение территории детского сада;
- лучшее озеленение территории предприятий потребительского рынка;
- профессионал.
Обращаем внимание, заявку необходимо заполнить по установленной форме. Информацию об условиях и порядке проведения конкурса можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. 5, а также по телефону 300-726 (доб. 12 и 15).
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