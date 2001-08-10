Началась регистрация на форум "ОстроVа", который пройдет в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 5 по 11 августа в Южно-Сахалинске состоится Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы "Росмолодёжь.События".
В областном центре соберутся 500 участников из разных регионов России и муниципальных образований области в возрасте от 14 до 35 лет:
- лидеры,
- управленцы,
- аналитики,
- специалисты по кадровой политике и управлению персоналом,
- сотрудники промышленных предприятий.
На форуме «ОстроVa» вы сможете попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны. Вас ждут мастер-классы, лекции, встречи с интересными людьми и профессионалами в своей отрасли, а также возможность получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи.
Скорее регистрируйтесь на мероприятие и вступайте в команду Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» по ссылке:
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