Началась регистрация на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 5 по 11 августа в Южно-Сахалинске состоится Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы "Росмолодёжь.События".

В областном центре соберутся 500 участников из разных регионов России и муниципальных образований области в возрасте от 14 до 35 лет:

- лидеры,

- управленцы,

- аналитики,

- специалисты по кадровой политике и управлению персоналом,

- сотрудники промышленных предприятий.

На форуме «ОстроVa» вы сможете попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны. Вас ждут мастер-классы, лекции, встречи с интересными людьми и профессионалами в своей отрасли, а также возможность получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи.

Скорее регистрируйтесь на мероприятие и вступайте в команду Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» по ссылке: