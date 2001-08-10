Реалити-шоу расскажет сахалинцам, как спасти семью за три дня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июня в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС состоится премьера шоу «Клиника счастья. Реалити» c Авророй — проекта, который поможет парам спасти семью за три дня. Участники — реальные семейные пары из разных регионов страны: Самары, Нижнего Новгорода, Тюмени, Владивостока, Казани, Перми, Новосибирска и многих других, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях. Это первое в России реалити по сериалу из линейки KION Originals. В основу уникального формата легла главная идея сериала «Клиника счастья»: семейным счастьем нужно заниматься, и помочь в этом может наука о здоровье.
«Клиника счастья. Реалити» — это проект, посвященный всем аспектам важной и сложной темы семейных отношений. Проект переносит в реальную жизнь уникальную клинику из популярного сериала “Клиника счастья” линейки KION Originals. Экспертами шоу стали уникальные специалисты - эндокринологи, сексологи и психологи, которым предстоит помочь 24 парам из 16 городов нашей страны разобраться с проблемами, мешающими им жить полноценной жизнью, потому что для их решения уже есть понятные и хорошо изученные инструменты. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но одним запросом: спасти семью и стать счастливыми.
Проект «Клиника счастья. Реалити» — первое в России реалити по мотивам сериала. Ранее никто не рассматривал счастье с точки зрения науки, не изучал его так, как это делают специалисты проекта. Создатели впервые взглянули на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс, и влияние на взаимодействие в парах. Проект отражает ценность сохранения браков и союзов, что является актуальной тенденцией в 2024 году, признанном годом семьи.
Ведущей реалити и проводником к счастью героев, стала Аврора, одна их самых популярных ведущих российского телевидения, а также жена и мама с большим опытом семейной жизни.
Светлана Калинченко, эксперт-шоу: «Наш проект “Клиника счастья. Реалити” надо смотреть всем: парам и тем, кто планирует создание семьи для того, чтобы не ошибиться в выборе спутника жизни, не разочароваться, но и для того, чтобы сохранить счастье, радость и гармонию отношений в паре. Гармония не только душевная, духовная, но и сексуальная — она как раз про баланс инь и янь».
Ангелина Ашман, продюсер: «Для нас этот проект – большая ответственность за людей, которые доверили нам свои жизни и будущее своих семей. Я верю, что люди встречаются не случайно, и самое ценное, что мы можем создать в своей жизни – это семья. Но важно не только ее создать, но и сохранить. Многие пары боятся обращаться к психологам или сексологам, и наше шоу – это уникальная возможность увидеть, как специалисты помогают людям решить проблемы и реально меняют семейную жизнь. Мы уверены, что это шоу станет интересным для широкой аудитории вне зависимости от пола и возраста».
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