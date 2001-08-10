В Южно-Сахалинске стартовала Неделя предпринимательства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 13 по 17 мая представители бизнес-сообщества поделятся успешным опытом предпринимательской деятельности. Администрацией города организованы мастер-классы, встречи, тренинги и семинары, а также площадки для обмена опытом между предпринимателями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В последние годы в областном центре отмечено увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятых горожан. В настоящее время в городского округе зарегистрировано более 23 тысяч подобных представителей бизнес-сообщества. Благоприятный эффект для развития предпринимательской деятельности оказывают финансовые, имущественные и информационно-консультативные меры поддержки, которые предоставляет муниципалитет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- На сегодняшний день в Южно-Сахалинске сформировался устойчивый сектор малого и среднего бизнеса. Представители субъектов МСП играют очень большую роль в развитии города Южно-Сахалинска. Неделя предпринимательства направлена на популяризацию предпринимательской деятельности. Разумеется, проводя такие мероприятия, мы хотим показать, что заниматься малым бизнесом в нашем городе можно очень эффективно, - отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко.
В рамках Недели предпринимательства в областном центре традиционно проходят мероприятия как для представителей бизнес-сообщества, так и для южносахалинцев. В семинарах, встречах, мастер-классах, экскурсиях принимают участие жители города, старшеклассники и студенты.
Сегодня учащиеся Сахалинского техникума сервиса посетили один из ресторанов города, где познакомились с работой предприятия общественного питания и научились готовить хинкали. Экскурсию провела управляющая Дарина Климавцова. Она рассказала о том, как появилось заведение, и обозначила основные организационные моменты в ведении ресторанного бизнеса.
- Мы должны на личном примере показывать, что индустрия живет и кто, как ни мы, должны привлекать молодое поколение, рассказывать о том, насколько эта работа интересна. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята, которые сейчас учатся на поваров, администраторов, закончив колледж, трудились по профессии и приходили работать к нам.
Также такой опыт полезен и для открытия собственного дела.
- Интересно было послушать про историю грузинской кухни, поучаствовать в самом мастер-классе. Нам показали, как готовить тесто, рассказали о пропорциях, показали, как замешивается фарш, какие специи в него добавляют. Для будущего это очень полезно, - рассказала студентка Сахалинского техникума сервиса Аделина Клепикова.
Сегодня в Сахалинском техникуме сервиса ежегодно обучаются порядка 700 ребят. Самые востребованные направления среди абитуриентов — поварское кондитерское, а также парикмахерское дело. Большинство студентов еще во время получения образования определяются с будущим местом работы.
- Уже очень много лет наши студенты имеют возможность посещать всевозможные мастер-классы. Это очень полезно для ребят, так как они погружаются в профессию на самих предприятиях. Нашим техникумом заключены договоры с предприятиями в сфере гостеприимства, но когда предприниматель сам приглашает и показывает свой бизнес — очень ценно для ребят. Подобные встречи, которые проводятся в рамках Недели предпринимательства, позволяют развивать индустрию гостеприимства и выводить ее на новый уровень в нашей области, - отметил директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.
Напомним, тематические мероприятия организованы в преддверии Дня предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. Подробная программа всех событий размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Принять участие в Неделе предпринимательства могут все желающие, предварительно оставив электронную заявку. Телефон для справок: 300-594 (доб. 1-4).
Также 23 мая в областном центре будут подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска».
Отметим, Неделя предпринимательства проводится в муниципалитете с 2012 года.
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