Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе по благоустройству ТОС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проекты, с которыми территориальное общественное самоуправление (ТОС) может заявиться на получение муниципального граната, могут касаться озеленения или художественного оформления территории, оборудования зон активного отдыха, строительства спортивных сооружений, установки видеонаблюдения, освещения и др. Прием заявок продлится до 6 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Документы для участия в конкурсе социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления» принимаются в департаменте внутренней политики (ул. Карла Маркса, 51, каб. 214) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок продлится до 6 июня (до 17.00 включительно). Контактный телефон: 300-814 (доб. 4) Дыдина Анастасия Вячеславовна, электронная почта: [email protected].

Более подробная информация о конкурсе, условиях участия размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же можно скачать бланки заявок для юридических и физических лиц.

Конкурс на лучший проект по благоустройству ТОС призван стимулировать активность участников ТОС в осуществлении собственных инициатив по дополнительному благоустройству своих территорий для повышения в целом качества жизни горожан.