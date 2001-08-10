Бойцы на Сахалине учатся стрелять из крупнокалиберных пулеметов, установленных на автомобилях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают стрельбу из крупнокалиберных пулеметов ДШК установленных на автомобилях повышенной проходимости УАЗ "Патриот", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В рамках прохождения боевой подготовки на полигоне «Троицкий» бойцы отрабатывают стрельбу из крупнокалиберных пулеметов ДШК -12, 7 мм калибром, по наземным и воздушным целям.
В ходе занятий военнослужащие также отработали тактические действия, меняя огневые позиции, а также выполнили уход в безопасную зону для пополнения боевого комплекта.
Занятия по подготовке добровольцев и военнослужащих проходят под руководством опытных офицеров, которые имеют опыт участия в специальной военной операции.
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