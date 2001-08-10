Тихоокеанское
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10:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан

Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 14 мая, для жителей Березняков состоится личный прием граждан специалистами департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8А. Начало – в 16.00.

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