В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска проходит горячая телефонная линия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горячая телефонная линия по вопросам предоставления услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан» 13 мая проходит в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На вопросы жителей города ответит референт отдела муниципальной социальной политики Департамента социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска Ерёмина Юлия Евгеньевна.
Рассматриваемая тема затрагивает только совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
Звонки принимаются до 11.00 по телефону: 300-715.
Также сообщаем, что консультацию по вопросам установления и прекращения опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан, можно получить по телефону: 300-715 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
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