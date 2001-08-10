Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2024
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10:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям и гостям Южно-Сахалинска предлагают свежую камбалу

Жителям и гостям Южно-Сахалинска предлагают свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня, 13 мая, жители и гости Южно-Сахалинска могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): камбала — 69 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2: камбала— 69 руб/кг;

- ул. Сахалинская, 59: камбала — 74,75 руб/кг;

- Луговое, ул. Дружбы, 56 (магазин «Странник»): камбала -74,75 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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