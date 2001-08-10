"Врач в отпуске": на Камчатке онкобольному подростку отказали в помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В посёлке Озерновский Камчатского края 15-летнему мальчику-инвалиду отказали в проведении диагностики из-за того, что врач был в отпуске. Мама подростка пожаловалась в Следственный комитет, пишет ИА "Кам 24".

Подростку регулярно требуются хирургические вмешательства для удаления опухоли. Таким образом, отпуск врача поставил под угрозу жизнь и здоровье юного пациента.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Камчатскому краю Александру Соловьёву провести процессуальную проверку по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

Глава СК ждёт доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – об её результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в ведомстве.