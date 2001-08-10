09:09, | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине прошла благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ТРК "Сити Молл" прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО и их семей.
Организаторами данного мероприятия выступили Женское движение Единой России и Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».
Женщины представили различную продукцию, сделанную СВОими руками: выпечку, заготовки, бытовые товары, самодельные предметы интерьера и украшения.
Для маленьких сахалинцев активистки районных отделений «Союза женщин России» провели мастер-классы по рисованию и оберегам.
Также специалисты различных медицинских учреждений города консультировали посетителей, помогали пройти общие, важные для каждого организма исследования.
Ярмарку украсили творческие номера сахалинских артистов.
За два часа работы ярмарки собрали 142 тысячи рублей. Все вырученные средства будут направлены в фонд поддержки Российской Армии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
08:58 8 Мая "Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
11:13 8 Мая В Южно-Сахалинске росгвардейцы поздравили труженика тыла с Днём Победы
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
Выбор редакции
- 10:44 Сегодня Сахалинские учёные исследуют радиоактивность в Тихом океане
- 11:20 8 Мая Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности
- 11:13 7 Мая В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
- 14:47 6 Мая Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?