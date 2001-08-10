Тихоокеанское
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09:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошла благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО

На Сахалине прошла благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ТРК "Сити Молл" прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО и их семей.
 
Организаторами данного мероприятия выступили Женское движение Единой России и Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».
 
Женщины представили различную продукцию, сделанную СВОими руками: выпечку, заготовки, бытовые товары, самодельные предметы интерьера и украшения. 
 
Для маленьких сахалинцев активистки районных отделений «Союза женщин России» провели мастер-классы по рисованию и оберегам. 
 
Также специалисты различных медицинских учреждений города консультировали посетителей, помогали пройти общие, важные для каждого организма исследования. 
 
Ярмарку украсили творческие номера сахалинских артистов. 
 
За два часа работы ярмарки собрали 142 тысячи рублей. Все вырученные средства будут направлены в фонд поддержки Российской Армии.

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