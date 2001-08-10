Тихоокеанское
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08:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалин присоединился к Всероссийской акции "Окна Победы"

Сахалин присоединился к Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение Первых дало старт Всероссийской акции «Окна Победы», которая посвящена празднованию Дня Победы. Сахалин охотно присоединился к акции, так как память о подвигах земляков Великой Отечественной Войны по-прежнему жива, а воспоминания свежи.
 
Отныне окна штаба общественной поддержки Сахалинской области украшают портреты героев-земляков: Смирных Леонида Владимировича, Буюклы Антона Ефимовича и Сидорова Павла Никитовича. Все эти люди внесли огромный вклад в освобождение Сахалинской области в годы Великой Отечественной Войны. 
 
Проект «Окна Победы» направлен на сохранение памяти о событиях нашей истории и подвиге героев Великой Отечественной войны.
 
Акция «Окна Победы» проводится Движением Первых ежегодно и охватывает всю Россию. Так, в 2023 году Первые украсили более миллиона окон по всей стране, а инициативу молодого поколения поддержали политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнес

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