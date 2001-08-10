В Южно-Сахалинске усилен контроль за случаями выноса грязи на улицы города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением положительных дневных температур в областном центре участились случаи недобросовестных действий подрядчиков при проведении строительных и земляных работ. Администрация Южно-Сахалинска ежедневно ведет мониторинг состояния дорог и действий различных организаций на предмет выноса грязи на улично-дорожную сеть, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так административной комиссией города Южно-Сахалинска к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей привлечено юридическое лицо, допустившее вынос грязи колесами транспортного средства, выезжающего с территории строительной площадки на территорию общего пользования - автомобильную дорогу.

Напоминаем, что за вынос грунта и грязи с территории производства строительных (земляных) работ, производственных объектов транспортными средствами на территории общего пользования предусмотрена административная ответственность до 4000 рублей на граждан; на должностных лиц - до 50 000 рублей; на юридических - до 100 000 рублей.

При повторном совершении нарушения: до 5 000 рублей на граждан; на должностных лиц - до 50 000 рублей; на юридических - до 300 000 рублей.