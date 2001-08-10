На Сахалине перед стартом капремонта проводят встречи с жителями домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области перед стартом капремонта многоквартирных домов специалисты регионального оператора вместе с представителями подрядной организации проводят встречи с жителями. Это необходимо в первую очередь для взаимодействия сторон, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

По словам заместителя генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полины Цой, подобный подход позволяет решить сразу несколько моментов: ответить на возникшие вопросы у жителей, продемонстрировать им проект капремонта, познакомить с подрядчиком, который в их доме будет проводить работы.

- На встрече можно обсудить вопрос графика работ по замене инженерных сетей. Капремонт проводится во всех квартирах не одновременно, поэтому важно проговорить с какого подъезда начнутся работы. Этот порядок можно скорректировать, поскольку некоторые собственники, к примеру, уезжают в отпуск и будут отсутствовать, - отметила Полина Цой.

Кроме того, представитель подрядной организации обозначает в каком месте будет организован строительный городок и каким образом будет осуществляться вывоз строительных отходов.

Островитянам в том числе объясняют о последствиях недопуска специалистов к внутренним инженерным коммуникациям, расположенным в квартирах. Некоторые жильцы ошибочно полагают, что все трубы в их помещениях – это их личная собственность. Иногда такие споры затягивают сроки сдачи работ и доходят до судебных разбирательств, итог которых всегда один – жильцов обязуют пустить работников.

В Сахалинской области в 2024 году капитально отремонтируют 340 многоквартирных домов или 713 конструктивов. Строительство развернется во всех районах.