ВТБ посчитал: дальневосточники взяли вдвое больше кредитов на авто

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточные клиенты ВТБ в январе-апреле взяли почти 3,6 тысяч кредитов на сумму свыше 4,1 млрд рублей: это в 2,3 раза больше показателя первых четырех месяцев 2023 года. Регионы-лидеры по объему выдач – Приморский край (1,3 млрд рублей), Хабаровский край (978,5 млн рублей) и Забайкальский край (721,3 млн рублей).

Самым активным месяцем с наибольшим количеством и объемом выдач автокредитов на Дальнем Востоке для ВТБ стал апрель, тогда как на рынке рекорд пришелся на март.

В целом по ВТБ в первые четыре месяца года спрос на автокредиты составил 176,5 млрд рублей, увеличившись в 5 раз. Средства на покупку машин в банке получили более 129 тысяч клиентов.

Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом – по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп. Средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам - 1,49 млн рублей – на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний «чек» в структуре выдач ВТБ составил 2,4 млн рублей, по автокредитам - 1,64 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем на конец прошлого года. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

По оценке ВТБ, с начала года продажи автокредитов в России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей*.

«Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое «охлаждение» спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года. ВТБ по-прежнему выступает драйвером сегмента – сегодня на наш банк приходится уже более четверти от общего объема продаж в стране», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

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* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.