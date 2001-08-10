Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске 9 мая будут действовать временные ограничения движение транспорта
12:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 9 мая будут действовать временные ограничения движение транспорта

В Южно-Сахалинске 9 мая будут действовать временные ограничения движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (парада и вечернего концерта), будут действовать временные ограничения проезда и скорректирована схема движения городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 9 мая с 06.00 до 14.00 будет перекрыто движение по следующим улицам:

- по Коммунистическому просп. от ул. Комсомольской до ул. Горького;

- по ул. Горького от Коммунистического просп. до ул. Емельянова;

- по пр. Победы от ул. Комсомольской до пл. Победы;

- по ул. Пограничной от ул. Комсомольской до ул. Горького.

Объезд общественного транспорта будет производится по улицам Комсомольской и Емельянова.

Далее, днем 9 мая с 16.00 до 23.00 будет ограничен проезд по ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Пограничной.

Объезд общественного транспорта организуют по пр. Коммунистическому, ул. Комсомольской и ул. Пограничной.

Кроме этого, водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки ограничения парковки транспортных средств на указанных участках, которые были установлены заблаговременно.

 

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