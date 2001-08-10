В Южно-Сахалинске 9 мая будут действовать временные ограничения движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (парада и вечернего концерта), будут действовать временные ограничения проезда и скорректирована схема движения городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 9 мая с 06.00 до 14.00 будет перекрыто движение по следующим улицам:
- по Коммунистическому просп. от ул. Комсомольской до ул. Горького;
- по ул. Горького от Коммунистического просп. до ул. Емельянова;
- по пр. Победы от ул. Комсомольской до пл. Победы;
- по ул. Пограничной от ул. Комсомольской до ул. Горького.
Объезд общественного транспорта будет производится по улицам Комсомольской и Емельянова.
Далее, днем 9 мая с 16.00 до 23.00 будет ограничен проезд по ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Пограничной.
Объезд общественного транспорта организуют по пр. Коммунистическому, ул. Комсомольской и ул. Пограничной.
Кроме этого, водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки ограничения парковки транспортных средств на указанных участках, которые были установлены заблаговременно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня "Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
08:39 Сегодня Во Владивостоке в праздничные дни ограничат продажу алкоголя
09:04 Сегодня Бригады Сахалинэнерго восстанавливают электроснабжение
- 17:51 2 Мая Новый жилой микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске готовят к заселению
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
16:12 2 Мая В Охе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже аккумуляторов
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности
- 11:13 Вчера В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
- 14:47 6 Мая Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
- 11:57 6 Мая Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями "России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?