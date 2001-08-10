Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2024
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В Южно-Сахалинске 9 мая будут действовать временные ограничения движение транспорта
11:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 мая, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): треска — 92 руб/кг, камбала — 69 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2: треска — 92 руб/кг, камбала — 69 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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