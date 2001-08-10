Тихоокеанское
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11:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности

Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает представителей старшего поколения островного региона на бесплатные курсы и индивидуальные консультации. Преподаватели в доступной форме научат вас пользоваться персональным компьютером и смартфоном в повседневной жизни, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Курс компьютерной грамотности научит работать с документами, создавать папки и файлы, искать информацию в интернете, настраивать электронную почту и взаимодействовать с государственными порталами.

Курс мобильной грамотности поможет эффективно использовать свой смартфон: делать фотографии и видеозаписи, общаться через мессенджеры, находить нужную информацию в сетевом пространстве и применять различные мобильные приложения.

Получить дополнительную информацию, записаться на курсы можно в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-45, а также подав заявку на обучение на сайте библиотеки.

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