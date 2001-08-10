В Южно-Сахалинске росгвардейцы поздравили труженика тыла с Днём Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии поздравили труженика тыла Густову Елену Сергеевну с Днём Победы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Теплые добрые слова поздравлений, подарки и цветы от личного состава, передали ветерану заместитель начальника Управления Росгвардии по Сахалинской области по военно-политической (политической) работе подполковник Василий Стельмах и начальник ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Сахалинской области» подполковник полиции Юрий Стрижаченко.

Елена Сергеевна благодарно приняла поздравления и подарки, выразив свою признательность за внимание и заботу. В декабре 2023 года ветеран отметила свой 98-й день рождения. Родилась она в селе Бочкарево Читинской области, где с начала Великой Отечественной войны еще училась в школе, но уже работала в колхозе, помогая фронту.

«Спасибо за всё, что вы сделали для Победы! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни» – выразил слова благодарности Василий Стельмах. Он также отметил: «Подвиг нашего народа навсегда останется в памяти. Нам есть, чем гордиться. Мы наследники тех, кто с мужеством, доблестью и героизмом сражались с врагом и победили. Это наша Победа».