В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область вошла в состав участников проекта «Храним Огонь Победы». В областном центре в преддверии Дня Победы торжественно подключили к сетевому природному газу Вечный Огонь мемориального комплекса на площади Славы. Здесь собрались представители правительства Сахалинской области, компании «Газпром газораспределение», военно-патриотического движения «Юнармия», всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», ветеранских объединений, жители города, а также члены и сторонники Партии «Единая Россия», депутаты фракции Партии «Единая Россия».

Проект «Храним Огонь Победы» был запущен в рамках поручения Президента России Владимира Путина. В зоне корпоративной ответственности Группы «Газпром» находится более 1600 мемориалов с режимами постоянного и непостоянного горения. Группа «Газпром межрегионгаз» осуществляет поставки газа, в рамках программ развития газоснабжения и газификации обеспечивает подведение сетевого газа к мемориалам, их перевод на постоянный режим горения.

Сегодня огни зажглись на 22 мемориалах в Сахалинской, Новгородской, Омской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Челябинской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкесской Республике. Команду на зажжение огней с площадки мемориала воинам Великой Отечественной войны, погибшим при освобождении города Острова в Псковской области, в формате видео-конференц-связи дали первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, главы и представители 11 регионов Российской Федерации.

- Сегодня мы с вами стали участниками важного события: впервые в нашем регионе Вечный Огонь переходит на природный газ. Мемориал на площади Славы в Южно-Сахалинске имеет огромное значение для каждого жителя Сахалинской области. Память о подвигах наших земляков мы передаем молодому поколению в песнях, книгах и фильмах, воспоминаниях ветеранов и свидетелей тех событий. Передаем вместе с пламенем Вечного огня. Наш президент сказал: народ без памяти не имеет будущего. Мы – помним! - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Поставки газа на мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти в России осуществляются на безвозмездной основе.

- В 2023 году в регионах России зажглись 14 новых Вечных огней, около 20 переведены на режим постоянного горения. С начала текущего года к сетевому газу мы подключили 5 новых мемориалов, и вот сегодня от природного газ одновременно зажглись еще 22 Вечных огня и Огня памяти. Кроме того, в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», которая инициирована «Газпромом» и проводится в преддверии Дня Победы, по всей стране выполнено техническое обслуживание мемориалов. Газификация, эксплуатация и ремонт огней, их бесперебойное газоснабжение – почетная миссия газовиков по сохранению памяти о героях, подвигах и событиях Великой Отечественной войны, и эту работу мы будем вести всегда, - отметил Сергей Густов.

Информация о мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, находящихся в зоне корпоративной ответственности ПАО «Газпром», размещена на интерактивной карте портала «Храним огонь Победы» (https://вечныйогонь.рус/). Ресурс объединяет материалы об их истории, расположении, функциональной и технической составляющей.