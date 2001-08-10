Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2024
Сейчас 20:12
91,12|98,31|66,91
В Южно-Сахалинске 9 мая будут действовать временные ограничения движение транспорта
09:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Артисты культурно-досугового центра "Мир" подарили концерты жителям Поронайска

Артисты культурно-досугового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Артисты культурно-досугового центра "Мир" в преддверии Дня Победы подарили концерты жителям Поронайска.
 
Традиционные выездные концерты артистов КДЦ "Мир" проходили в микрорайонах города. В программе выступлений несколько известных военных песен и легендарная "День Победы".
 
Во время концерта всем желающим раздали георгиевские ленты.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?