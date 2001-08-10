Бригады Сахалинэнерго восстанавливают электроснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Циклон, пришедший вчера на Сахалин, не оказал существенного влияния на работу электросетевого комплекса ПАО "Сахалинэнерго". Все ЛЭП напряжением 35 киловольт и выше выдержали натиск стихии, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В отдельных районах специалисты компании фиксировали локальные аварийные отключения линий, в основном на ЛЭП среднего и низкого класса напряжения, которые оперативно устранялись бригадами энергетиков.

По состоянию на утро сегодняшнего дня Сахалинэнерго проводит ремонтно-восстановительные работы на двух ЛЭП напряжением 6 кВ в г. Южно-Сахалинске. В Корсаковском районе ведется ремонт на линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией садоводческое товарищество «Медик».

Планируемое время восстановления электроснабжения – 15 часов.