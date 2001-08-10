Тихоокеанское
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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Бригады Сахалинэнерго восстанавливают электроснабжение

Бригады Сахалинэнерго восстанавливают электроснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Циклон, пришедший вчера на Сахалин, не оказал существенного влияния на работу электросетевого комплекса ПАО "Сахалинэнерго". Все ЛЭП напряжением 35 киловольт и выше выдержали натиск стихии, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В отдельных районах специалисты компании фиксировали локальные аварийные отключения линий, в основном на ЛЭП среднего и низкого класса напряжения, которые оперативно устранялись бригадами энергетиков.

По состоянию на утро сегодняшнего дня Сахалинэнерго проводит ремонтно-восстановительные работы на двух ЛЭП напряжением 6 кВ  в г. Южно-Сахалинске. В Корсаковском районе ведется ремонт на линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией садоводческое товарищество «Медик».

Планируемое время восстановления электроснабжения – 15 часов.  

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