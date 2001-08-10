"Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное подключение к газу Вечных Огней на 22 мемориальных комплексах состоялось 6 мая в 11 регионах. Центральной площадкой акции стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Остров Псковской области. Сюда привезли частицу Вечного огня Мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма.
«В этом году основной площадкой нашего торжественного мероприятия стал мемориал в городе Остров. Это неслучайно, поскольку Псковский край – древнейшие земли русского государства и северо-западный форпост нашей страны. Здесь не раз разворачивались важные для нашего государства события. После 1917 года рядом с центральной площадью Острова было обустроено воинское кладбище героев Гражданской войны. А после Великой Отечественной войны к захоронениям добавились могилы воинов, погибших при освобождении города. На территории современного Островского района, по неполным данным, погибли более 12 тысяч бойцов Красной Армии», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он обратил внимание, что сегодня Россия снова сражается с нацизмом, защищает «Русский мир» и русских людей.
«В истории России в каждом поколении есть люди, которым довелось с оружием в руках защищать интересы Родины. Наше современное, нынешнее поколение - не исключение. К мемориалам павшим солдатам Отечества 9 Мая придут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных конфликтов, ветераны СВО и их родственники. Сегодня мы снова идём по стопам наших дедов и прадедов. Как и тогда – в 1941-1945 годах - наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» - подчеркнул Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета напомнил, что бесплатную поставку газа для Вечных огней гарантировал закон «Единой России», который партия разработала по поручению Президента. Сейчас в ведении «Газпрома» находится уже почти 1700 Вечных огней.
К сетевому природному газу подключили еще 21 мемориальный комплекс - в Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях.
Впервые Вечные огни зажгли на мемориале в Новгородской области, в городе Энгельс Саратовской области, в Южно-Сахалинске появился первый и пока единственный в регионе Вечный огонь на природном газе, сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«В 2023 году мы подключили к природному сетевому газу 23 комплекса. Только в этом году подключим 27 мемориалов (с учётом сегодня подключаемых). Это - наш долг, особая ответственность и почётная миссия. И для меня лично это тоже дань памяти моим дедам. Один из моих прадедов погиб на Псковской земле», - сказал он.
Напомним, по инициативе «Единой России» в 2022 году был принят закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Он наделяет Правительство полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа, а Минобороны — полномочиями ведения реестра таких объектов.
Ранее обеспечить реализацию инициативы «Единой России» Владимир Путин поручал Правительству и «Газпрому» по итогам совещания, на котором вопрос бесперебойной работы Вечных огней поднял секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В июне 2023 года начал работу ресурс «Храним огонь Победы», созданный компанией «Газпром межрегионгаз». На нём представлены почти 1,5 тысяч мемориалов, работающих в режимах постоянного и непостоянного горения.
«Мы с вами стали участниками важного события: в областном центре в преддверии Дня Победы торжественно подключили к сетевому природному газу Вечный Огонь мемориального комплекса на площади Славы. Подключение Вечного огня к природному газу – это не только техническое решение, но и символический акт. Он подчеркивает нашу решимость сохранить память о героях, передать ее будущим поколениям и обеспечить вечное горение пламени, олицетворяющего нашу благодарность и вечную скорбь. Наш Президент сказал: «Народ без памяти не имеет будущего». Мы – помним. Огонь памяти не погаснет! Защита Родины - это долг, который на протяжении всей истории России с честью выполняло каждое поколение. Сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, наши воины стоят на страже интересов страны. 9 Мая, у мемориалов павшим героям, соберутся ветераны разных поколений – живые свидетельства мужества и отваги нашего народа. Мы – наследники Великой Победы, и как наши деды и прадеды, мы не отступим. Победа, как и прежде, будет за нами!», - поделилась председатель Сахалинской областной Думы, координатор федерального партийного проекта «Газификация» Елена Касьянова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня "Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
08:39 Сегодня Во Владивостоке в праздничные дни ограничат продажу алкоголя
09:04 Сегодня Бригады Сахалинэнерго восстанавливают электроснабжение
- 17:51 2 Мая Новый жилой микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске готовят к заселению
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
16:12 2 Мая В Охе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже аккумуляторов
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности
- 11:13 Вчера В Южно-Сахалинске торжественно подключили Вечный Огонь к природному газу
- 14:47 6 Мая Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
- 11:57 6 Мая Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями "России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?