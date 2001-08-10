Во Владивостоке в праздничные дни ограничат продажу алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке в период праздничных дней ограничат продажу алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка рассказали, что в соответствие с Законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» продажа алкоголя запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий, организованных региональными властями или органами местного самоуправления, за час до проведения, во время проведения и час после проведения.

Отметим, что за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена ответственность частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.