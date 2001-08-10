В Южно-Сахалинске дали старт поздравлениям ветеранов с годовщиной Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун 9 Мая в областном центре проходит традиционная акция поздравления ветеранов и тружеников тыла, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники администрации Южно-Сахалинска приходят в гости к южносахалинцам, которые по возрасту и состоянию здоровья не смогут принять участия в массовых праздничных торжествах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Именные концерты прозвучали сегодня для нескольких участников войны, проживающих в Южно-Сахалинске. Поздравительная музыкальная программа была организована совместно с военнослужащими 68-го армейского корпуса при содействии учреждений культуры города.

Первый визит сотрудники администрации нанесли Нине Николаевне Харенко, которая в мае отметит 102-летие. Бывшая фронтовая связистка с радостью встречает гостей и буквально излучает позитивную энергию. За доблесть и мужество в годы войны она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», множеством юбилейных медалей.

- Дорогие мои сахалинцы, я живу рядом с вами в любимом городе с 1948 года. И этим горжусь. Мы с мужем приехали на остров вот так же, в мае, всего на три года, но остались здесь навсегда. Всех вас люблю и поздравляю с праздником Победы, желаю здоровья и таких же долгих лет жизни, как у меня, - обратилась к землякам Нина Николаевна.

Цветы и памятные подарки ветерану-долгожительнице вручили сотрудники администрации Южно-Сахалинска, врио командира в/ч 23641 полковник Андрей Гречка, сотрудники Сахалинской таможни, Сахалинской железной дороги, представители бизнеса.

- Мы приехали поздравить бывшего сотрудника, ветерана трудового фронта Владимира Дмитриевича Соломко. Более 30 лет он работал в компании «РЖД» слесарем по ремонту. Гордимся такими людьми и сердечно поздравляем, - поделилась жительница Южно-Сахалинска, заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо компании ОАО РЖД Ольга Войтенко.

Владимир Дмитриевич рассказал, что родился на Украине в Хмельницкой области. Ему было всего 7 лет, когда немцы зашли в родную деревню. На свой страх и риск мальчишки носили партизанам в лес еду.

- А однажды под утро мы вернулись и увидели, что фашисты всю деревню сожгли. Очень тяжело было жить в те годы. Я поздравляю всех сахалинцев с наступающим Днем Победы и желаю одного - чтобы такого больше никогда не повторялось, - говорит ветеран.

В этот день поздравления принимали и другие известные горожане - участники войны, в частности, Екатерина Селиверстовна Бондарева, Евгения Семёновна Сахарук, Леонтий Иоелевич Браславский, Александр Петрович Соломников.

Как рассказала советник департамента внутренней политики администрации Екатерина Усова, акция поздравления южно-сахалинских ветеранов проходит ежегодно, сегодня по причине плохой погоды концертные номера были исполнены не во дворах, а в квартирах. Участники акции вручили цветы и подарки семерым участникам войны, поздравления на дому продолжатся и в другие дни.