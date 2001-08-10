В День Победы в Южно-Сахалинске будут действовать дополнительные меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ля обеспечения общественного порядка в ходе мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая, в областном центре будут усилены меры безопасности. Так, вход в зону проведения парада и праздничных торжеств с утра будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетектора. К месту проведения мероприятия можно будет попасть только с трех точек:

- с Коммунистического проспекта в районе городского бассейна;

- с ул. Тихоокеанской, в районе дома № 2;

- с западной стороны площади Победы;

Вход с южной стороны ул. Горького осуществляться не будет. Администрация обращается с просьбой обращать внимание на схему (прилагается).

Вечером в 20.00 на площади Победы состоится концертная программа. Вход к месту проведения мероприятия также будет возможен только через контрольно-пропускные пункты. Они будут размещены:

- с южной и северной сторон площади по ул. Горького;

- на пр. Победы (схема ниже).

По периметру пространства установят леерное ограждение. Проход через рамки металлодетектора находится в ведении контроллеров-распорядителей, которые будут проверять у гостей наличие запрещенных предметов. Также во время проведения массовых мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут сотрудники органов правопорядка.

Вход с животными, самокатами и велосипедами запрещен. Также ввиду большого скопления людей просим горожан воздержаться от использования детских колясок. Южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья просим приходить заранее.

Напомним, в зону проведения праздничных мероприятий не допускается проносить оружие любого типа, колющие, режущие предметы и внешне их напоминающие копии. В списке запрещенных предметов также аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости. Рекомендовано минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты.

Кроме того, на праздник запрещено проносить се виды жидкостей в любых объемах, алкогольные напитки. В перечне запрещенных предметов также профессиональное оборудование для фотовидеосъемки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ. Также запрещено использование дронов. Их будут изымать.

Полный список запрещенных предметов размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области. Граждане, имеющие предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.

Обращаем внимание, что при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить представителю полиции или по телефону 112. Информация о действиях в случае обнаружения подобных предметов размещена на официальном сайте администрации города.