Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медиков, строителей, авиаторов, нефтяников и рестораторов ждут на всероссийском форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь. События, рассказали ТИА "Острова" организаторы форума.

Возможность построить карьеру есть у каждого на всероссийском форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь. События

Сегодня в Сахалинской области продолжается регистрация на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа». На данный момент подано около 2000 заявок из 87 регионов России. Наибольшее количество заявок подано на трек «Карьера. Образование». Далее идет «Производство» и «Первые».

«Мы обратили внимание, что большая часть заявок приходит от девушек. Это примерно 73 процента. На первом месте по количеству заявок – Москва. Второе место занимает Сахалинская область. Отбор будет серьезным и сложным, - рассказывают в службе заботы об участниках форума «ОстроVа».

В этом году основным направлением форума станет «Карьера». Она поделится на несколько треков: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».

В «Образование» пройдут отбор 100 человек в возрасте до 35 лет. Это – бакалавры, студенты и выпускники бакалавриата, магистратуры по отраслям водород, энергетика, экономика океана (биоресурсы, экология), АТР и логистика, беспилотная авиация

На «Производство» отбор пройдут 200 участников в возрасте от 21 года. Здесь ждут специалистов предприятий, по направлениям: здравоохранение, нефтегазодобывающая промышленность, строительство и авиация. Помимо этого, здесь ждут рестораторов и туроператоров. Им предложат разработать проекты для бизнеса и министерства туризма Сахалинской области: разработать маршруты, пакеты предложений для гостиниц, ресторанов и баров.

«Первыми» смогут стать 50 участников в возрасте от 14 лет, входящие в общественно-государственные движение детей и молодёжи «Движение Первых», победители или финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призеры спортивных соревнований, научных олимпиад, конкурсов искусств. Здесь ждут ребят, желающих связать свой профессиональный выбор с направлениями: наука, спорт, искусство.

«На данном этапе идет формирование программы по направлениям. Мы подбираем кураторов. Стараемся сделать так, чтобы это было полезно для наших участников. Нам важно, чтобы они смогли применять полученные знания в своей работе, на местах, в регионах. Именно поэтому сегодня форум «ОстроVа» и круглогодичный молодежный образовательный центр «Острова Карьеры» работают совместно», - отмечает и.о. руководителя агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Регистрация на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События завершится 31 мая. Подать заявку можно на сайте форума https://ostrova-forum.ru/.