Аналитика ВТБ: в апреле рост рынка ипотеки в России замедлился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле продажи ипотеки в России составили 455 млрд рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого года. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей - на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В ВТБ в апреле ипотеку оформили 28,4 тысячи клиентов более чем на 140 млрд рублей – это выше апрельских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 4,9 млн рублей, что сравнимо с прошлогодним «чеком». В целом за январь-апрель продажи ипотеки ВТБ составили почти 392 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос более чем на 20%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с начала весны.

В рамках льготных программ ВТБ в январе-апреле провел около 70% сделок от общего числа сделок. Чаще всего клиенты выбирали «семейную ипотеку». По ней банк провел почти 23 тысячи сделок на 124 млрд рублей. «Ипотеку с господдержкой-2020» оформили около 15,3 тысячи заемщиков на 61,6 млрд рублей.

«Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ постепенно замедляют рынок ипотеки. По нашим подсчетам, в начале года выдачи снизились уже почти на 20% к прошлому году. Но в ближайшие два месяца тренд может измениться – заемщики ждут завершения льготной программы со ставкой 8%, так что май-июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. Итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7%. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.