Студентам рассказали о возможности прохождения практики на Сахалинской ГРЭС-2

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Директор Сахалинской ГРЭС-2 Николай Недашковский встретился со студентами, которые обучаются энергетическим специальностям в средних специальных учебных заведениях Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Николай Владимирович рассказал будущим профессионалам об истории и перспективах развития Сахалинэнерго, импортозамещении, ходе работ по монтажу двух отечественных газотурбинных энергоарегатов на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, возможности строительства второй очереди Сахалинской ГРЭС-2, востребованности профессии энергетика в регионе. Также он поделился личным опытом профессионального и карьерного роста.

После выступления студенты смогли задать все интересующие их вопросы. Николай Владимирович отметил, что предприятия энергокомпании привлекательны тем, что готовы предоставить полный соцпакет при трудоустройстве и гарантированные выплаты. Работникам Сахалинской ГРЭС-2 предоставляется жилье. В компании созданы все условия для разностороннего развития молодых специалистов. Реализацию своих интересов они могут найти в различных проектах – от научных до спортивных, реализуемых Сахалинэнерго и РусГидро.

По итогам встречи несколько студентов выразили желание пройти производственную практику на Сахалинской ГРЭС-2.