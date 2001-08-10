В текущем году в Южно-Сахалинске 65 детей из числа сирот получат ключи от новых квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одной из новоселов стала Александра Шишканова. Сегодня девушке вручили ключи от однокомнатной квартиры. Со значимым этапом в ее жизни поздравил мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Квартира полностью готова для проживания: здесь выполнен косметический ремонт и обустроен санузел.
- Я очень рада, что получила настолько классную квартиру. На самом деле этого вообще не ожидала. Первым делом я куплю диван, а уже потом всю остальную мебель, - поделилась первыми впечатлениями Александра Шишканова.
Девушка работает в одном из магазинов городской торговой сети и получает образование в Сахалинском государственном университете на кафедре экологии, биологии и природных ресурсов. Поздравляя южносахалинку с важным жизненным событием, мэр отметил ее целеустремленность и добавил, что администрация города готова помочь в организации учебной практики. Сергей Надсадин пожелал Александре удачи в воплощении всех планов и подчеркнул, что со стороны города данной категории граждан оказывается всесторонняя поддержка.
- Безусловно, к задачам специалистов администрации относится момент не только обеспечения жильем. Вместе с тем мы заботимся и о том, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким. Каждому своему выпускнику мы помогаем решать проблемы, с которыми он может столкнуться в своей уже самостоятельной жизни. У нас работает служба сопровождения, которая решает массу задач: от серьезных бытовых вещей до вопросов, связанных с получением образования, трудоустройства, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства городского департамента образования Наталья Ковальчук.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — одно из приоритетных направлений работы администрации города и мэра Сергея Надсадина. При финансовой поддержке правительства Сахалинской области в прошлом году новоселами стали 94 южносахалинца. В плане на этот год — обеспечить жилплощадью 65 человек, 11 из них уже получили ключи от новых квартир.
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