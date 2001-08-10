9 мая в Южно-Сахалинске будут действовать временные ограничения движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска» сообщает, что в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (парада и вечернего концерта) будут действовать временные ограничения проезда и скорректирована схема движения городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.

Так, 9 мая с 06.00 до 14.00 будет перекрыто движение по следующим улицам областного центра:

- по Коммунистическому просп. (от ул. Комсомольской до ул. Горького);

- по ул. Горького (от Коммунистического просп. до ул. Емельянова);

- по просп. Победы (от ул. Комсомольской до пл. Победы);

- по ул. Пограничной (от ул. Комсомольской до ул. Горького).

Объезд транспорта муниципальных маршрутов будет производится по улицам Комсомольской и Емельянова.

Далее, днем 9 мая с 16.00 до 23.00 будет ограничен проезд по ул. Горького: от ул. Горнолыжной до ул. Пограничной.

Объезд автобусов общественного транспорта организуют по пр. Коммунистическому, ул. Комсомольской и ул. Пограничной.