9 мая в Южно-Сахалинске будут действовать временные ограничения движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска» сообщает, что в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (парада и вечернего концерта) будут действовать временные ограничения проезда и скорректирована схема движения городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.
Так, 9 мая с 06.00 до 14.00 будет перекрыто движение по следующим улицам областного центра:
- по Коммунистическому просп. (от ул. Комсомольской до ул. Горького);
- по ул. Горького (от Коммунистического просп. до ул. Емельянова);
- по просп. Победы (от ул. Комсомольской до пл. Победы);
- по ул. Пограничной (от ул. Комсомольской до ул. Горького).
Объезд транспорта муниципальных маршрутов будет производится по улицам Комсомольской и Емельянова.
Далее, днем 9 мая с 16.00 до 23.00 будет ограничен проезд по ул. Горького: от ул. Горнолыжной до ул. Пограничной.
Объезд автобусов общественного транспорта организуют по пр. Коммунистическому, ул. Комсомольской и ул. Пограничной.
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