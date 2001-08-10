Вечный огонь в Южно-Сахалинске подключат к сетевому природному газу в преддверии Дня Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 6 мая, на площади Славы в областном центре состоится торжественное подключение Вечного огня к сетевому природному газу. Переход на централизованную подачу топлива от газопровода позволит обеспечить непрерывный режим горения огня на мемориале, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Торжественная церемония пройдет онлайн в формате видео-конференц-связи. В рамках мероприятий компании «Газпром межрегионгаз» единовременно в 11 регионах страны на 22 мемориальных комплексах впервые зажгут Вечные огни в режиме постоянного горения. К сетевому газу подключат объекты в Сахалинской, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Челябинской и Псковской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях.

На торжественной церемонии в Южно-Сахалинске будут присутствовать члены правительства, руководители дальневосточных подразделений Группы компаний «Газпром межрегионгаз», а также участники военно-патриотического движения «Юнармия» и всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия», представители ветеранских движений и жители города.

Следить за церемонией зажжения Вечного огня можно будет в онлайн-режиме на видеопортале RuTube на канале «Газ для России». Кроме того, в рамках церемонии Вечные огни символически зажгутся и на интерактивной карте портала «Храним огонь Победы», на котором собраны материалы о всех мемориалах, находящихся в зоне ответственности ПАО «Газпром».

Напомним, сейчас Вечный огонь работает за счет использования больших газовых баллонов, которые меняют один раз в восемь месяцев, из-за чего горение приостанавливается. Длина нового трубопровода, проведенного от мемориала, посвященного освободителям Сахалина и Курил, к Вечному огню составила 432 метра. Для организации качественной работы системы специалисты установили датчики регулирования давления и предварительно провели полное техническое обслуживание объекта. После введения в эксплуатацию объект будут отключать на час два раза в год для проведения профилактики.

Переход работы мемориального комплекса на сетевое газовое обеспечение – один из примеров масштабной газификации на островах. Программа осуществляется совместно с «Газпромом». На сегодняшний день уровень общей газификации в области составляет 61% — к экологичному топливу подключены 37 населенных пунктов. Только в 2023 году к экологичному топливу на островах подключили 2138 домов и 77 предприятий малого и среднего бизнеса. В сравнении с 2022 годом число подключенных абонентов увеличилось вдвое. Наиболее высокие показатели отмечены в Южно-Сахалинске, где число подключений выросло на 6%, а также в Тымовском и Корсаковском районах, где цифры выросли в 2 и 10 раз соответственно. В 2024 году на газ перейдут еще более 3000 домовладений. Большой объем работ запланирован в Долинском и Поронайском районах.