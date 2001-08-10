Участок улицы Украинской в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 вторника, 7 мая до 18.00 четверга, 9 мая будет полностью перекрыто движение по ул. Украинской на участке от перекрёстка с улицей Карьерной до дома № 14А (восточная сторона перекрестка). Там продолжатся дорожные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе.

Также в связи с ограничениями движение автобусов трех муниципальных маршрутов на это время будет скорректировано. Так, путь следования автобусов маршрутов №5, 34, 63 будет осуществляться до перекрестка ул. Украинской и ул. Карьерной с последующим разворотом и движением в обратном направлении далее по утвержденному маршруту.