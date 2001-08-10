Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями "России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 20 мая авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) увеличит частоту прямых рейсов между Южно-Сахалинском и Красноярском. На первом этапе программы рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В дальнейшем возможно увеличение частотности полетов пи росте пассажиропотока, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.
Вылет рейса SU/FV6631 из Красноярска запланирован на 8:00 с прибытием в Южно-Сахалинск в 16:55. Обратный рейс SU/FV6632 будет вылетать из Южно-Сахалинска в 17:55 и прибывать в Красноярск в 19:15.
«Авиамаршрут между Сахалином и Красноярском уже зарекомендовал себя у наших пассажиров, и мы уверены, что в летний период, который традиционно является высоким сезоном, спрос на него сохранится как у жителей Сахалина, так и у гостей региона. Кроме того, Красноярск является удобным транзитным пунктом для путешествий как по России, так и за рубеж», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Жителям Сахалинской области новый маршрут предоставит удобную возможность для планирования оптимальных путешествий через Красноярск. Сибирский авиатранспортный узел предлагает около 20 интересных направлений по России и 10 зарубежных маршрутов.
На маршруте Южно-Сахалинск – Красноярском «Россия» будет эксплуатировать комфортабельные авиалайнеры Airbus A319 вместимостью 128 пассажиров в двухклассной компоновке – эконом и бизнес. В конце мая некоторые рейсы планируется выполнять на Boeing 737 в моноклассной конфигурации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:51 2 Мая Новый жилой микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске готовят к заселению
11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
16:12 2 Мая В Охе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже аккумуляторов
16:27 3 Мая Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 14:47 Вчера Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
- 11:57 Вчера Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями "России"
- 16:27 3 Мая Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
- 11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?