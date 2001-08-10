Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 мая авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) увеличит частоту прямых рейсов между Южно-Сахалинском и Красноярском. На первом этапе программы рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В дальнейшем возможно увеличение частотности полетов пи росте пассажиропотока, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.

Вылет рейса SU/FV6631 из Красноярска запланирован на 8:00 с прибытием в Южно-Сахалинск в 16:55. Обратный рейс SU/FV6632 будет вылетать из Южно-Сахалинска в 17:55 и прибывать в Красноярск в 19:15.

«Авиамаршрут между Сахалином и Красноярском уже зарекомендовал себя у наших пассажиров, и мы уверены, что в летний период, который традиционно является высоким сезоном, спрос на него сохранится как у жителей Сахалина, так и у гостей региона. Кроме того, Красноярск является удобным транзитным пунктом для путешествий как по России, так и за рубеж», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Жителям Сахалинской области новый маршрут предоставит удобную возможность для планирования оптимальных путешествий через Красноярск. Сибирский авиатранспортный узел предлагает около 20 интересных направлений по России и 10 зарубежных маршрутов.

На маршруте Южно-Сахалинск – Красноярском «Россия» будет эксплуатировать комфортабельные авиалайнеры Airbus A319 вместимостью 128 пассажиров в двухклассной компоновке – эконом и бизнес. В конце мая некоторые рейсы планируется выполнять на Boeing 737 в моноклассной конфигурации.