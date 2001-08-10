Сахалинская область передала бойцам СВО еще одну крупную партию техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область передала островным бойцам СВО необходимые технику, в числе которой – квадрокоптеры и приборы подавления беспилотных летательных аппаратов. Оборудование в ближайшие дни доставят в зону проведения специальной военной операции. В передаче груза военному командованию принял участие губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Для нас важно, чтобы парни, защищающие интересы нашей Родины, были обеспечены всем необходимым. Именно поэтому мы регулярно собираем такие грузы. В первую очередь приобретаем то, о чем просят сами бойцы – предметы быта, высокотехнологичную технику, транспорт, специальное снаряжение, самое различное оборудование. Поставки осуществляются на постоянной основе, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Этот груз очень важен для наших ребят. Так, данные квадрокоптеры будут использоваться для разведки и корректировки огня. А приборы подавления беспилотных летательных аппаратов создают купол, входя в который БПЛА или возвращается на базу, или падает. Проверенная техника – мощная и хорошая. Отправим груз первым же самолетом. Командир лично просил передать вам и жителям Сахалинской области огромное спасибо, – обратился к главе региона врио командира 68 армейского корпуса полковник Гречка Андрей.

В предыдущей партии островным бойцам в зону СВО отправили отечественный внедорожник и антидроновые ружья. В составе следующего груза планируется передать в том числе мобильные комплексы для борьбы с дронами. Техника обеспечивает безопасность передвижения автомобилей.

Отметим, помощь мобилизованным и добровольцам объединила жителей островного региона. Необходимое для жизни на фронте собирают все: студенты учебных учреждений, спортивные, молодежные и общественные организации, политические партии, предприниматели и товаропроизводители, государственные структуры, органы законодательной и исполнительной власти.

Женщины шьют и вяжут теплые вещи, школьники и воспитанники детских садов пишут письма и рисуют открытки, делают талисманы и обереги. В письмах солдаты находят поддержку и любовь от сограждан. Военнослужащие благодарят земляков за веру в них и их дело.