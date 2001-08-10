Тихоокеанское
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11:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область передала бойцам СВО еще одну крупную партию техники

Сахалинская область передала бойцам СВО еще одну крупную партию техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область передала островным бойцам СВО необходимые технику, в числе которой – квадрокоптеры и приборы подавления беспилотных летательных аппаратов. Оборудование в ближайшие дни доставят в зону проведения специальной военной операции. В передаче груза военному командованию принял участие губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Для нас важно, чтобы парни, защищающие интересы нашей Родины, были обеспечены всем необходимым. Именно поэтому мы регулярно собираем такие грузы. В первую очередь приобретаем то, о чем просят сами бойцы – предметы быта, высокотехнологичную технику, транспорт, специальное снаряжение, самое различное оборудование. Поставки осуществляются на постоянной основе, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Этот груз очень важен для наших ребят. Так, данные квадрокоптеры будут использоваться для разведки и корректировки огня. А приборы подавления беспилотных летательных аппаратов создают купол, входя в который БПЛА или возвращается на базу, или падает. Проверенная техника – мощная и хорошая. Отправим груз первым же самолетом. Командир лично просил передать вам и жителям Сахалинской области огромное спасибо, – обратился к главе региона врио командира 68 армейского корпуса полковник Гречка Андрей.

В предыдущей партии островным бойцам в зону СВО отправили отечественный внедорожник и антидроновые ружья. В составе следующего груза планируется передать в том числе мобильные комплексы для борьбы с дронами. Техника обеспечивает безопасность передвижения автомобилей. 

Отметим, помощь мобилизованным и добровольцам объединила жителей островного региона. Необходимое для жизни на фронте собирают все: студенты учебных учреждений, спортивные, молодежные и общественные организации, политические партии, предприниматели и товаропроизводители, государственные структуры, органы законодательной и исполнительной власти.

Женщины шьют и вяжут теплые вещи, школьники и воспитанники детских садов пишут письма и рисуют открытки, делают талисманы и обереги. В письмах солдаты находят поддержку и любовь от сограждан. Военнослужащие благодарят земляков за веру в них и их дело.

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