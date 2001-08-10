В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 7 мая временно ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения будут действовать 7 мая с 7:00 до 14:00 на улице Горького от пересечения с Коммунистическим проспектом до Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание жителей СНТ «Шахтер», что в связи с перекрытием улицы Горького выезд из района СНТ для них будет возможен до 9:30 через ул. Горнолыжную и проезд Зацаринного. С 9:30 проезд будет закрыт.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Также на время введения ограничений будет скорректирована схема движения автобусов. Они будут двигаться по Коммунистическому проспекту, улицам Комсомольской и Емельянова.

Актуальная информация об ограничениях в дни репетиций парада размещается на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.