Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2024
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09:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 7 мая временно ограничат движение транспорта

В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 7 мая временно ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения будут действовать 7 мая с 7:00 до 14:00 на улице Горького от пересечения с Коммунистическим проспектом до Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание жителей СНТ «Шахтер», что в связи с перекрытием улицы Горького выезд из района СНТ для них будет возможен до 9:30 через ул. Горнолыжную и проезд Зацаринного. С 9:30 проезд будет закрыт. 

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Также на время введения ограничений будет скорректирована схема движения автобусов. Они будут двигаться по Коммунистическому проспекту, улицам Комсомольской и Емельянова.

Актуальная информация об ограничениях в дни репетиций парада размещается  на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.

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