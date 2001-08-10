На Сахалине начала продавать свежую симу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая в этом сезоне сима поступила в продажу на Сахалине. Официально любительский лов вишнёвого лосося стартовал в регионе 1 мая, но, как отмечают рыбаки, серебряные "хвосты" начали попадаться на удочку ещё в середине апреля, пишет astv.ru.

По информации очевидцев, на рынках стоимость симы может доходить до тысячи рублей. Заметно дешевле лосось на так называемом "чёрном" рынке - рыбаки-любители предлагают один экземпляр за 700-800 рублей. Отметим, что такие же цены были и в прошлом году.