На центральной площади Владивостока заработал светомузыкальный фонтан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Светомузыкальный фонтан начал работать на центральной площади Владивостока. Днем он будет функционировать в детском режиме. А после 20:00 – в динамичном, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Мультимедийный фонтан на центральной площади будет работать днем в детском режиме, а после 20:00 – в динамичном. На каждый вечер запланировано музыкальное шоу.
Подробнее с расписанием работы фонтана можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.
Напомним, заходить в зону включенного фонтана запрещено. Не следует зажимать водные струи, наступать на них, ходить и находиться под струями. Это может быть опасно для здоровья. Особенно важно во время отдыха следить за детьми. Родителям не следует оставлять их без присмотра.
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