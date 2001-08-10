На центральной площади Владивостока заработал светомузыкальный фонтан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Светомузыкальный фонтан начал работать на центральной площади Владивостока. Днем он будет функционировать в детском режиме. А после 20:00 – в динамичном, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Мультимедийный фонтан на центральной площади будет работать днем в детском режиме, а после 20:00 – в динамичном. На каждый вечер запланировано музыкальное шоу.

Подробнее с расписанием работы фонтана можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.

Напомним, заходить в зону включенного фонтана запрещено. Не следует зажимать водные струи, наступать на них, ходить и находиться под струями. Это может быть опасно для здоровья. Особенно важно во время отдыха следить за детьми. Родителям не следует оставлять их без присмотра.