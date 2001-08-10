Тихоокеанское
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7 Мая 2024
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08:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На центральной площади Владивостока заработал светомузыкальный фонтан

На центральной площади Владивостока заработал светомузыкальный фонтан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Светомузыкальный фонтан начал работать на центральной площади Владивостока. Днем он будет функционировать в детском режиме. А после 20:00 – в динамичном, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Мультимедийный фонтан на центральной площади будет работать днем в детском режиме, а после 20:00 – в динамичном. На каждый вечер запланировано музыкальное шоу.

Подробнее с расписанием работы фонтана можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.

Напомним, заходить в зону включенного фонтана запрещено. Не следует зажимать водные струи, наступать на них, ходить и находиться под струями. Это может быть опасно для здоровья. Особенно важно во время отдыха следить за детьми. Родителям не следует оставлять их без присмотра.

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