В Южно-Сахалинске стартует прием заявок на участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ландшафтных архитекторов и дизайнеров, цветочные студии и мастерские, авторские коллективы предприятий и организаций города, индивидуальных предпринимателей и инициативных горожан приглашают принять участие в конкурсе «Цветущий Южный» и внести вклад в озеленение и благоустройство Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Традиционно конкурс проводится по 6 номинациям:

- лучшее озеленение территории многоквартирного дома;

- лучшее озеленение прилегающей территории;

- лучшее озеленение территории школы;

- лучшее озеленение территории детского сада;

- лучшее озеленение территории предприятий потребительского рынка;

- профессионал.

Количество конкурсных проектов, выполняемых одним участником конкурса, не ограничивается.

Отметим, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере озеленения и благоустройства ландшафта, могут быть участником конкурса только в номинации «Профессионал».

Прием заявок стартует 6 мая и продлится до 30 мая включительно. Их необходимо направлять в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. 5 или по электронной почте: [email protected].

Обращаем внимание, заявку необходимо заполнить по установленной форме https://disk.yandex.ru/d/zoQHPDgT3GVvgA. К заявке на участие в номинации «Профессионал» также должны быть приложены эскизное предложение, примерный перечень посадочного материала и информация о предполагаемой площади объекта.

Оценка объектов конкурса будет проводиться трижды в течение летнего периода. Специалисты будут руководствоваться следующими критериями:

- непрерывная декоративность композиции в течение всего периода проведения конкурса;

- оригинальность оформления композиции;

- поддержание композиции в ухоженном состоянии в течение всего периода проведения конкурса.

При оценке объектов конкурса в номинации «Профессионал» дополнительно применяются такие критерии, как инновационный подход к созданию композиции и цельность композиции.

Конкурс «Цветущий Южный» продлится до 10 сентября. Информацию об условиях и порядке его проведения можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. 5, а также по телефону 300-726 (доб. 12 и 15).

Напомним, в прошлом году на территории городского округа была проведена беспрецедентная по масштабам работа по озеленению города - в Южно-Сахалинске высадили миллион цветов. В работу по украшению областного центра включились более 40 детских садов, 20 школ, учреждения культуры, а также магазины, гостиницы, предприятия общественного питания.