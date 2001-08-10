В Южно-Сахалинске стартует прием заявок на участие в конкурсе "Цветущий Южный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ландшафтных архитекторов и дизайнеров, цветочные студии и мастерские, авторские коллективы предприятий и организаций города, индивидуальных предпринимателей и инициативных горожан приглашают принять участие в конкурсе «Цветущий Южный» и внести вклад в озеленение и благоустройство Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Традиционно конкурс проводится по 6 номинациям:
- лучшее озеленение территории многоквартирного дома;
- лучшее озеленение прилегающей территории;
- лучшее озеленение территории школы;
- лучшее озеленение территории детского сада;
- лучшее озеленение территории предприятий потребительского рынка;
- профессионал.
Количество конкурсных проектов, выполняемых одним участником конкурса, не ограничивается.
Отметим, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере озеленения и благоустройства ландшафта, могут быть участником конкурса только в номинации «Профессионал».
Прием заявок стартует 6 мая и продлится до 30 мая включительно. Их необходимо направлять в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. 5 или по электронной почте: [email protected].
Обращаем внимание, заявку необходимо заполнить по установленной форме https://disk.yandex.ru/d/zoQHPDgT3GVvgA. К заявке на участие в номинации «Профессионал» также должны быть приложены эскизное предложение, примерный перечень посадочного материала и информация о предполагаемой площади объекта.
Оценка объектов конкурса будет проводиться трижды в течение летнего периода. Специалисты будут руководствоваться следующими критериями:
- непрерывная декоративность композиции в течение всего периода проведения конкурса;
- оригинальность оформления композиции;
- поддержание композиции в ухоженном состоянии в течение всего периода проведения конкурса.
При оценке объектов конкурса в номинации «Профессионал» дополнительно применяются такие критерии, как инновационный подход к созданию композиции и цельность композиции.
Конкурс «Цветущий Южный» продлится до 10 сентября. Информацию об условиях и порядке его проведения можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. 5, а также по телефону 300-726 (доб. 12 и 15).
Напомним, в прошлом году на территории городского округа была проведена беспрецедентная по масштабам работа по озеленению города - в Южно-Сахалинске высадили миллион цветов. В работу по украшению областного центра включились более 40 детских садов, 20 школ, учреждения культуры, а также магазины, гостиницы, предприятия общественного питания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
16:25 27 Апреля Андрей Турчак: Подача заявок от кандидатов на предварительное голосование "Единой России" продлена до 8 мая
15:52 27 Апреля В Южно-Сахалинске возобновляют работу сезонные автобусные маршруты
16:52 27 Апреля На Сахалине прошел "Диктант Победы"
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 16:27 Вчера Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
- 11:26 Вчера Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
- 11:53 2 Мая В Южно-Сахалинске на ребенка напала собака
- 10:50 2 Мая В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 2 мая частично будет ограничено движение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?