Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2024
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17:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

6 из 10 жителей Южно-Сахалинска уверены, что профсоюзы нужны

6 из 10 жителей Южно-Сахалинска уверены, что профсоюзы нужны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство горожан считает, что российское профсоюзное движение переживает упадок. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения. 

45% жителей Южно-Сахалинска ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 15% опрошенных, еще 10% — скорее положительные. Негативно настроены 30%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 20% респондентов, полностью отрицательно — 10%. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а горожане до 34 лет — реже старшего поколения. Чем выше доход, тем чаще опрошенные интересуются профсоюзной деятельностью и тем чаще оценивают ее в отрицательном ключе.

63% горожан убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, и только 10% — что не нужны. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют о необходимости профсоюзов: среди респондентов младше 34 лет — 51%, а среди респондентов от 45 лет — 67%.

Сегодня членами профсоюзов в России являются лишь 8% экономически активных респондентов. 44% участвовали в движении раньше, а на данный момент выбыли. 48% никогда не состоял в профсоюзной организации.

61% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины придерживаются такой точки зрения чаще женщин (65 и 56% соответственно). Больше всего же тех, кто говорит об упадке профсоюзов — среди респондентов старше 45 лет (74%). 27% опрошенных считают, что профсоюзы переживают кризис. И только 12% назвали текущую ситуацию подъемом.

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