Сахалинцам предлагают ознакомиться с выставкой "Антология гуманной педагогики"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка, посвященная теоретикам и практикам педагогики, открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 мая, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На экспозиции представлены материалы о таких выдающихся мыслителях, как: Лев Толстой, Константин Ушинский, Михаил Ломоносов, Антон Макаренко, Павел Блонский, Владимир Вернадский, Эрих Фромм, Аристотель, Платон, Михаил Щетинин, Петр Каптерев и другие.
Издания будут полезны работникам сферы образования разных уровней и специализаций, творческим учителям, заботливым родителям, людям, которые стремятся к духовному развитию, и всем, кто интересуется историей мировой культуры и педагогики.
Из новинок предлагается обратить внимание на книгу «Школа третьего тысячелетия. На пути к счастливому человеку», составленную по материалам Михаила Щетинина. В ней представлены тексты, ставшие библиографической редкостью. Книга «Объять необъятное: записки педагога» и статьи для философских изданий считаются обязательными к прочтению для педагогов, чтобы они могли заглянуть в будущее российского образования.
В сборнике Антона Макаренко «Воспитание и развитие личности в коллективе» представлены идеи, которые позволят переосмыслить его подход к педагогике, основанный на глубокой заботе о каждом ребёнке.
Первыми изданиями, вышедших в серии «Антология гуманной педагогики» главная библиотека области начала комплектоваться с 1996 года.
Выставка расположена в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 24 мая.
Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.
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