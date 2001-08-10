Сахалинцы обсудили роман островного писателя Олега Кузнецова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча краеведческого книжного клуба прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 мая, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники мероприятия узнали о биографии и творчестве писателя Олега Кузнецова. Сначала он прошёл службу в армии, учился в вечерней школе, работал на стройке и на агаровом заводе, где впервые столкнулся с русскими людьми, проживавшими на территории Карафуто. Позже эти впечатления легли в основу романа «И жили люди на краю…», посвящённого событиям Русско-японской войны 1904–1905 годов, борьбе за советскую власть на Северном Сахалине, освобождению Южного Сахалина от японцев в 1945 году и послевоенным событиям вплоть до 1980-х годов. После обсуждения романа участники встречи пришли к выводу, что это произведение помогает лучше понять историю Сахалина.

Известный сахалинский историк Владислав Латышев высоко оценил роман. В своём отзыве краевед писал «Сахалин, его история и люди уже не раз служили основой для литературы разных жанров, но не было еще произведения, охватывающего жизнь острова за целый век. Исторический роман Олега Кузнецова – скорее эпопея, захватывающая и горькая, мудро, талантливо объясняющая многие причины нынешних бед…».

Следующая встреча краеведческого книжного клуба, в рамках проекта «Народный сахалинский гид», запланирована на сентябрь 2024 года.

Желающие принять участие в работе клуба, могут получить информацию по телефону +7 (4242) 45-25-54.