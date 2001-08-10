На Сахалине стартует всероссийская ежегодная патриотическая акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 15 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», которая в этом году посвящена детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Великая Отечественная война с самого ее начала стала важнейшей темой отечественного искусства – о ней написаны книги и песни, сняты фильмы и поставлены спектакли. И время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к тем далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата.

На портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» для ребят будут опубликованы рекомендуемые для просмотра и прочтения кинофильмы, рассказы и стихотворения о Великой Отечественной войне. Ученикам будет предложено написать отзыв на любое из понравившихся литературных или кинопроизведений, тем самым передать свои личные впечатления.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей искусства в сфере кинематографии и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Акция направлена на воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.