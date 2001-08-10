Южносахалинцам с началом летнего сезона напоминают правила перевозки ручной клади в автобусах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям и гостям Южно-Сахалинска напоминают, что пассажир имеет право на одно бесплатное место для провоза ручной клади, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Согласно федеральному законодательству, в автобусах среднего и большого класса, в которых есть площадки для проезда пассажиров стоя, можно провозить с собой ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 сантиметров, одну пару лыж в чехле или другой спортивный инвентарь в чехле или в сумке, а также детский велосипед, детскую коляску. Эти же габариты касаются и возможности перевозки взрослых или подростковых самокатов и велосипедов. Кроме того, ручная кладь не должна пачкать салон и одежду других пассажиров.

Для получения дополнительной информации о работе пассажирского транспорта можно обратиться в единую диспетчерскую службу единого оператора по телефону 55-65-15 (*6515 с мобильного телефона).