Движение на участке ул. Украинской в Южно-Сахалинске будет временно закрыто для движения транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 3 мая, с 12.00 будет закрыто движение транспорта на участке ул. Украинской – от дома №17А до перекрестка с ул. Карьерной. Здесь будут проводиться работы по асфальтированию (поднятие проезжей части, люков) до необходимого уровня. Ограничение будет действовать до 18.00 5 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также частично ограничено движение на ул. Украинской на участке от перекрестка с ул. Карьерной до дома №14А. Проезд возможен только по одной полосе.
На время введения ограничения будет скорректирована схема движения автобусов №5, №63 — их движение будет осуществляться до перекрестка ул. Украинской и пер. Энергетиков, с последующим разворотом и движением в обратном направлении далее по утвержденной съеме.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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