Движение на участке ул. Украинской в Южно-Сахалинске будет временно закрыто для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 мая, с 12.00 будет закрыто движение транспорта на участке ул. Украинской – от дома №17А до перекрестка с ул. Карьерной. Здесь будут проводиться работы по асфальтированию (поднятие проезжей части, люков) до необходимого уровня. Ограничение будет действовать до 18.00 5 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также частично ограничено движение на ул. Украинской на участке от перекрестка с ул. Карьерной до дома №14А. Проезд возможен только по одной полосе.

На время введения ограничения будет скорректирована схема движения автобусов №5, №63 — их движение будет осуществляться до перекрестка ул. Украинской и пер. Энергетиков, с последующим разворотом и движением в обратном направлении далее по утвержденной съеме.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.