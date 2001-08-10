Рост пассажиропотока в аэровокзале Южно-Сахалинска составил 10%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За апрель в авиагавани Сахалина обслужили 94 897 пассажира. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10%. За аналогичный период в прошлом году пассажиропоток составил 86 065 человек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе аэропорта.
В апреле 2024 года аэровокзал обслужил 463 рейса, из которых 46 758 пассажиров были на вылет и 48 139 – на прилет. Популярностью у островного путешественника продолжают пользоваться такие направления как: Москва, Новосибирск, Владивосток. Большая часть перелётов по региону традиционно пришлась на Курильск, Южно-Курильск и Оху.
«Увеличение пассажиропотока в апреле 2024 года свидетельствует о постепенном восстановлении авиационной отрасли и повышении спроса на авиаперелеты. К концу мая все авиакомпании выйдут на расширенное расписание вылетов из аэровокзала Южно-Сахалинск. Наша команда готова обеспечить высокий уровень сервиса для всех путешественников в насыщенный летний период», – отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Аэровокзал Южно-Сахалинска продолжает работать над улучшением качества обслуживания и расширением маршрутной сети, чтобы удовлетворить потребности пассажиров. В апреле для пассажиров появился удобный сервис baggage drop-off. Услуга позволяет сократить время регистрации на рейс и повы сить комфорт путешествий. Теперь сдать свой багаж пассажиры могут максимум за 6 часов до вылета.
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