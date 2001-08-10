10:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают покупать камбалу по 69 рублей за килограмм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 3 мая, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг,
- ул. Емельянова, 31/2: треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг,
- ул. Ленина, 252Б (торговое место D-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг,
- ул. Сахалинская, 59: камбала - 69 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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