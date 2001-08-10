Тихоокеанское
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10:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают покупать камбалу по 69 рублей за килограмм

Сахалинцев приглашают покупать камбалу по 69 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 мая, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг,

- ул. Емельянова, 31/2: треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг,

- ул. Ленина, 252Б (торговое место D-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг,

- ул. Сахалинская, 59: камбала - 69 руб/кг.                 

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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