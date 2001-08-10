Тихоокеанское
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4 Мая 2024
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10:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Студентам Южно-Сахалинска рассказали об опасности половых инфекций

Студентам Южно-Сахалинска рассказали об опасности половых инфекций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском техникуме сервиса состоялось занятие в рамках тематической Недели профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Занятия провели специалисты областного Кожно-венерологического диспансера в рамках программы укрепления общественного здоровья нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Студентам рассказали о разновидностях ИППП мерах профилактики заболеваний, первых признаках заболеваний и способах их лечения. Несмотря на общую осведомленность молодежи об опасности ИППП в последние годы отмечается рост заболеваемости данными видами инфекций, это прежде всего связано с улучшением качества медицины и диагностики.

В ходе беседы слушатели узнали о способах выявления заболеваний, их опасности и последствиях для организма человека. Студенты прошли анкетирование на степень осведомленности о болезнях, а также получили тематические памятки.  

- Тема ИППП очень актуальна. К сожалению, процент заболеваемости с каждым годом только увеличивается, поэтому для нас важно рассказать об этой социально значимой проблеме большему количеству людей. На ранней стадии вылечить любое заболевание гораздо проще, - подчеркнула главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по дерматовенерологии и косметологии рассказала  Наталья Лашкевич.

Также эксперт объяснила, что на территории Сахалинской области можно обследоваться на наличие инфекций, передающихся половым путём, бесплатно. Получить направление на диагностику и лечение в кожно-венерологический диспансер можно у акушера-гинеколога и уролога.

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