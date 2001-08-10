Тихоокеанское
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4 Мая 2024
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09:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский краеведческий музей приглашает на мероприятия к 9 мая

Сахалинский краеведческий музей приглашает на мероприятия к 9 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приближается самый главный праздник – День Победы.  Краеведческий музей будет рад видеть всех желающих на тематических мероприятиях, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Обращаем внимание, что в предпраздничный и праздничный день музей будет работать до 17:00. Касса закрывается в 16:30.

9 мая вход в музей – бесплатный, однако, все дополнительные услуги (экскурсии, мастер-классы, лекции) оплачиваются по прейскуранту.

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